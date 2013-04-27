Albergue de Peregrinos de Dumbría

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento

Observaciones: Dumbría se encuentra nueve kilómetros más adelante de Olveiroa. Está localizado en la prolongación hacia Muxía que se toma en la aldea de Hospital.