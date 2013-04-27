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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía

Albergue de Peregrinos de Dumbría

Disponible sin conexión
87
18
Albergue de peregrinos de dumbria

Dumbría, junto al campo de fútbol
Dumbría (A Coruña)

981 74 40 01 (Ayuntamiento)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento

Observaciones: Dumbría se encuentra nueve kilómetros más adelante de Olveiroa. Está localizado en la prolongación hacia Muxía que se toma en la aldea de Hospital.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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