Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía
Dumbría, junto al campo de fútbol
Albergue de Peregrinos de Dumbría
Disponible sin conexión
8718
Dumbría, junto al campo de fútbol
Dumbría (A Coruña)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento
Observaciones: Dumbría se encuentra nueve kilómetros más adelante de Olveiroa. Está localizado en la prolongación hacia Muxía que se toma en la aldea de Hospital.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa de Olveiroa a Muxía
km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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