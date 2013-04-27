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Camiño Sanabrés Etapa de Ourense a Cea

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Albergue de peregrinos de Cea

Dispoñible sen conexión
233
0
Albergue de cea

C/ Santo Cristo, s/n
San Cristovo de Cea (Ourense)

988 28 20 00 (Concello), 600 878 289 (Orlando)

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Orlando Torres López

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Ourense a Cea Etapa 10

Etapa de Ourense a Cea

km 22,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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