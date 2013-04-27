Camiño Sanabrés Etapa de Ourense a Cea
C/ Santo Cristo, s/n
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Albergue de peregrinos de Cea
Dispoñible sen conexión
2330
C/ Santo Cristo, s/n
San Cristovo de Cea (Ourense)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Orlando Torres López
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 10
Etapa de Ourense a Cea
km 22,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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