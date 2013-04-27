Sanabriako Bidea Ourensetik Cea arteko etapa
Santo Cristo kalea, zk.g.
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Eako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2320
Santo Cristo kalea, zk.g.
Eako San Cristovo (Ourense)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Orlando Torres López
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 10
Ourensetik Cea arteko etapa
km 22,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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