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Sanabriako Bidea Ourensetik Cea arteko etapa

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Eako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
232
0
Albergue de cea

Santo Cristo kalea, zk.g.
Eako San Cristovo (Ourense)

988 28 20 00 (Udala), 600 878 289 (Orlando)

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Orlando Torres López

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Ourensetik Cea arteko etapa Etapa 10

Ourensetik Cea arteko etapa

km 22,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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