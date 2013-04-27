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Camino Sanabrés Etapa de Ourense a Cea

Albergue de peregrinos de Cea

Disponible sin conexión
267
89
Albergue de cea

C/ Santo Cristo, s/n
San Cristovo de Cea (Ourense)

988 28 20 00 (Ayuntamiento), 600 878 289 (Orlando)

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Orlando Torres López

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Ourense a Cea Etapa 10

Etapa de Ourense a Cea

km 22,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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