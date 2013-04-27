Camino Sanabrés Etapa de Ourense a Cea
C/ Santo Cristo, s/n
Albergue de peregrinos de Cea
Disponible sin conexión
26789
C/ Santo Cristo, s/n
San Cristovo de Cea (Ourense)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Orlando Torres López
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 10
Etapa de Ourense a Cea
km 22,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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