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Camí Sanabrés Etapa d'Orense a Cea

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Alberg de pelegrins de Cea

Disponible sense connexió
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Albergue de cea

C/ Sant Crist, s/n
San Cristovo de Cea (Orense)

988 28 20 00 (Ajuntament), 600 878 289 (Orlando)

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Orlando Torres López

Observacions:

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa d'Orense a Cea Etapa 10

Etapa d'Orense a Cea

km 22,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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