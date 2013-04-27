Camí Sanabrés Etapa d'Orense a Cea
C/ Sant Crist, s/n
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Alberg de pelegrins de Cea
Disponible sense connexió
2320
C/ Sant Crist, s/n
San Cristovo de Cea (Orense)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Orlando Torres López
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 10
Etapa d'Orense a Cea
km 22,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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