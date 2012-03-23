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Albergue de peregrinos de Calzadilla
Xunto ao consultorio de Atención Primaria
Calzadilla de Tera (Zamora)
Propiedade do albergue: Concello de Calzadilla
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Tera Concello de Calzadilla
Persoa encargada de atender o albergue: de Tera Francisco Ramos
Observacións: É un edificio de dúas plantas. O albergue está situado na parte de arriba e a de abaixo é o Fogar do Xubilado.
Camiño Sanabrés
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
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