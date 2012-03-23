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Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

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Erromesen galtzadilla-tarako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
37
0
Albergue calzadilla de tera

Lehen Mailako Atentzioko kontsultategiarekin batera
Calzadilla de Tera (Zamora)

980645845 (Udaletxea)

Aterpetxearen jabegoa: Galtzadillako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galtzadillako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Francisco Ramos

Oharrak: Bi solairuko eraikuntza da. Aterpetxea goian dago eta behekoa Jubilatuen Etxea da.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora Etapa 3

Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
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