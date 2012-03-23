Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
Lehen Mailako Atentzioko kontsultategiarekin batera
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Erromesen galtzadilla-tarako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
370
Lehen Mailako Atentzioko kontsultategiarekin batera
Calzadilla de Tera (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Galtzadillako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galtzadillako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Francisco Ramos
Oharrak: Bi solairuko eraikuntza da. Aterpetxea goian dago eta behekoa Jubilatuen Etxea da.
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 3
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
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