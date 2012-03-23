Albergue de peregrinos de Calzadilla de Tera

Junto al consultorio de Atención Primaria

Calzadilla de Tera (Zamora) 980 645 845 (Ayuntamiento)

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Calzadilla de Tera

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Calzadilla de Tera

Persona encargada de atender el albergue: Francisco Ramos

Observaciones: Es un edificio de dos plantas. El albergue está ubicado en la parte de arriba y la de abajo es el Hogar del Jubilado.