Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
Junto al consultorio de Atención Primaria
Albergue de peregrinos de Calzadilla de Tera
Disponible sin conexión
458
Junto al consultorio de Atención Primaria
Calzadilla de Tera (Zamora)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Calzadilla de Tera
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Calzadilla de Tera
Persona encargada de atender el albergue: Francisco Ramos
Observaciones: Es un edificio de dos plantas. El albergue está ubicado en la parte de arriba y la de abajo es el Hogar del Jubilado.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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