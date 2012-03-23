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Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

Albergue de peregrinos de Calzadilla de Tera

Disponible sin conexión
45
8
Albergue calzadilla de tera

Junto al consultorio de Atención Primaria
Calzadilla de Tera (Zamora)

980 645 845 (Ayuntamiento)

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Calzadilla de Tera

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Calzadilla de Tera

Persona encargada de atender el albergue: Francisco Ramos

Observaciones: Es un edificio de dos plantas. El albergue está ubicado en la parte de arriba y la de abajo es el Hogar del Jubilado.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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