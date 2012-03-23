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Alberg de pelegrins de Calzadilla de Tera
Al costat del consultori d'Atenció Primària
Calzadilla de Tera (Zamora)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Calzadilla de Tera
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Calzadilla de Tera
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Francisco Ramos
Observacions: És un edifici de dues plantes. L'alberg està situat en la part d'a dalt i la d'a baix és la Llar del Jubilat.
Camí Sanabrés
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots