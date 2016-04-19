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Albergue de Peregrinos de Cabanillas
Rúa A Igrexa / Praza de Lisardo
Cabanillas (León)
Propiedade do albergue: Municipal. Concello de Cadros
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Cadros
Persoa encargada de atender o albergue: Elpidio
Observacións: Desde verán de 2019 conta con servizo de maquina automaticas de cafe,infusións,chocolate, refrescos,auga etc. ,Ademais conta cunhas bandexas moi practicas de comida envasada ,ensaladas,ensaladillas,sanwidches...
Camiño de San Salvador
Etapa de León a La Robla
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