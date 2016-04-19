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Camiño de San Salvador Etapa de León a La Robla

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Albergue de Peregrinos de Cabanillas

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Albergue de peregrinos de cabanillas

Rúa A Igrexa / Praza de Lisardo
Cabanillas (León)

625426659

Propiedade do albergue: Municipal. Concello de Cadros

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Cadros

Persoa encargada de atender o albergue: Elpidio

Observacións: Desde verán de 2019 conta con servizo de maquina automaticas de cafe,infusións,chocolate, refrescos,auga etc. ,Ademais conta cunhas bandexas moi practicas de comida envasada ,ensaladas,ensaladillas,sanwidches...

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de León a La Robla Etapa 1

Etapa de León a La Robla

km 27,0
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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