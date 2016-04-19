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Alberg de Pelegrins de Cabanillas
Calli L'Església / Plaza de Lisardo
Cabanillas (León)
Propietat de l'alberg: Municipal. Ajuntament de Quadres
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Quadres
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Elpidio
Observacions: Des d'estiu de 2019 compta amb servei de maquina automaticas de cafe,infusions,xocolata, refrescs,aigua etc. ,A més compta amb unes safates molt practiques de menjar envasat ,amanides,ensalades russes,sanwidches...
Camí de San Salvador
Etapa de Lleó a la Robla
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