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Camino de San Salvador Etapa de León a La Robla

Albergue de Peregrinos de Cabanillas

Disponible sin conexión
44
6
Albergue de peregrinos de cabanillas

Calle La Iglesia / Plaza de Lisardo
Cabanillas (León)

625426659

Propiedad del albergue: Municipal. Ayuntamiento de Cuadros

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cuadros

Persona encargada de atender el albergue: Elpidio

Observaciones: Desde verano de 2019 cuenta con servicio de maquina automaticas de cafe,infusiones,chocolate, refrescos,agua etc. ,Además cuenta con unas bandejas muy practicas de comida envasada ,ensaladas,ensaladillas,sanwidches...

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de León a La Robla Etapa 1

Etapa de León a La Robla

km 27,0
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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