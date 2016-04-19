Albergue de Peregrinos de Cabanillas
Calle La Iglesia / Plaza de Lisardo
Cabanillas (León)
Propiedad del albergue: Municipal. Ayuntamiento de Cuadros
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cuadros
Persona encargada de atender el albergue: Elpidio
Observaciones: Desde verano de 2019 cuenta con servicio de maquina automaticas de cafe,infusiones,chocolate, refrescos,agua etc. ,Además cuenta con unas bandejas muy practicas de comida envasada ,ensaladas,ensaladillas,sanwidches...
Camino de San Salvador
Etapa de León a La Robla
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