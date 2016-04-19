Albergue de Peregrinos de Cabanillas

Calle La Iglesia / Plaza de Lisardo

Cabanillas (León) 625426659

Propiedad del albergue: Municipal. Ayuntamiento de Cuadros

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cuadros

Persona encargada de atender el albergue: Elpidio

Observaciones: Desde verano de 2019 cuenta con servicio de maquina automaticas de cafe,infusiones,chocolate, refrescos,agua etc. ,Además cuenta con unas bandejas muy practicas de comida envasada ,ensaladas,ensaladillas,sanwidches...