Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Erromesen Cabanillasko aterpetxea
La Iglesia kalea / Likordo plaza
Cabanillas (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. Koadroetako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Koadroetako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pidio
Oharrak: 2019ko udaz geroztik, kafe-makina automatikoak ditu, infusioa, txokolatea, freskagarriak, ura eta abar. Horrez gain, janari ontziratuko erretilu oso praktikoak ditu, entsaladak, entsaladillak, sanwidcheak...
San Salvador bidea
Leondik La Roblarako etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak