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San Salvador Bidea Leondik La Roblarako etapa

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Erromesen Cabanillasko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
13
0
Albergue de peregrinos de cabanillas

La Iglesia kalea / Likordo plaza
Cabanillas (Leon)

625426659

Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. Koadroetako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Koadroetako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pidio

Oharrak: 2019ko udaz geroztik, kafe-makina automatikoak ditu, infusioa, txokolatea, freskagarriak, ura eta abar. Horrez gain, janari ontziratuko erretilu oso praktikoak ditu, entsaladak, entsaladillak, sanwidcheak...

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3
Leondik La Roblarako etapa Etapa 1

Leondik La Roblarako etapa

km 27,0
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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