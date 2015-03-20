Camiño de San Salvador Etapa de La Robla a Poladura da Terza
Rúa do baixo a Vila, s/n (á entrada da localidade xunto ao Consultorio)
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Albergue de Peregrinos de Buiza
Dispoñible sen conexión
390
Rúa do baixo a Vila, s/n (á entrada da localidade xunto ao Consultorio)
Buiza (León)
Propiedade do albergue: Concello de Pola de Gordón
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pola de Gordón
Persoa encargada de atender o albergue: Anxo
Observacións:
Camiño de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 2
Etapa de La Robla a Poladura da Terza
km 22,8
Tempo 07H 45’
Dificultade alta
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