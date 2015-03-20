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Camiño de San Salvador Etapa de La Robla a Poladura da Terza

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Albergue de Peregrinos de Buiza

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de buiza

Rúa do baixo a Vila, s/n (á entrada da localidade xunto ao Consultorio)
Buiza (León)

987 59 70 31, 679 86 03 72

Propiedade do albergue: Concello de Pola de Gordón

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pola de Gordón

Persoa encargada de atender o albergue: Anxo

Observacións:

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de La Robla a Poladura da Terza Etapa 2

Etapa de La Robla a Poladura da Terza

km 22,8
Tempo 07H 45’
Dificultade alta
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