San Salvador Bidea La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa
Bajo la Villa kalea, zk.g. (herriaren sarreran, kontsultategiaren ondoan)
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Buitzako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
380
Bajo la Villa kalea, zk.g. (herriaren sarreran, kontsultategiaren ondoan)
Buiza (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pola de Gordongo Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pola de Gordongo Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aingerua
Oharrak:
San Salvador bidea
Etapak 5
km 120,3
Etapa 2
La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa
km 22,0
Denbora 07H 45’
Zailtasuna HANDIA
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