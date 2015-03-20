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San Salvador Bidea La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa

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Buitzako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
38
0
Albergue de peregrinos de buiza

Bajo la Villa kalea, zk.g. (herriaren sarreran, kontsultategiaren ondoan)
Buiza (Leon)

987 59 70 31, 679 86 03 72

Aterpetxearen jabegoa: Pola de Gordongo Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pola de Gordongo Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aingerua

Oharrak:

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3
La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa Etapa 2

La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa

km 22,0
Denbora 07H 45’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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