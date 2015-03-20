Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino de San Salvador Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia

Albergue de Peregrinos de Buiza

Disponible sin conexión
51
7
Albergue de peregrinos de buiza

Calle del Bajo la Villa, s/n (a la entrada de la localidad junto al Consultorio)
Buiza (León)

987 59 70 31, 679 86 03 72

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pola de Gordón

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pola de Gordón

Persona encargada de atender el albergue: Ángel

Observaciones:

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia Etapa 2

Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia

km 22,8
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías