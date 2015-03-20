Camino de San Salvador Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia
Calle del Bajo la Villa, s/n (a la entrada de la localidad junto al Consultorio)
Albergue de Peregrinos de Buiza
Disponible sin conexión
517
Calle del Bajo la Villa, s/n (a la entrada de la localidad junto al Consultorio)
Buiza (León)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pola de Gordón
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pola de Gordón
Persona encargada de atender el albergue: Ángel
Observaciones:
Camino de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 2
Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia
km 22,8
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
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