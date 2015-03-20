Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí de San Salvador Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de Pelegrins de Buiza

Disponible sense connexió
38
0
Albergue de peregrinos de buiza

Carrer del Sota la Vila, s/n (a l'entrada de la localitat al costat del Consultori)
Buiza (Lleó)

987 59 70 31, 679 86 03 72

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pola de Gordón

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Pola de Gordón

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Àngel

Observacions:

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8
Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia Etapa 2

Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia

km 22,8
Temps 07H 45’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies