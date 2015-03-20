Camí de San Salvador Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia
Carrer del Sota la Vila, s/n (a l'entrada de la localitat al costat del Consultori)
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Alberg de Pelegrins de Buiza
Disponible sense connexió
380
Carrer del Sota la Vila, s/n (a l'entrada de la localitat al costat del Consultori)
Buiza (Lleó)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pola de Gordón
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Pola de Gordón
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Àngel
Observacions:
Camí de San Salvador
Etapes 5
km 121,8
Etapa 2
Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia
km 22,8
Temps 07H 45’
Dificultat alta
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