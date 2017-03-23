Camiño Primitivo Etapa de Salas a Tineo
Bodeyana, está no camiño pasada a poboación.
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Albergue de peregrinos de Bodenaya
Dispoñible sen conexión
3700
Bodeyana, está no camiño pasada a poboación.
Bodenaya
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Allison Bixby-Bemus e Alberto Serra
Observacións: Hai almorzo e cea comunitarios.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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