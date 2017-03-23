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Camiño Primitivo Etapa de Salas a Tineo

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Albergue de peregrinos de Bodenaya

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de bodenaya

Bodeyana, está no camiño pasada a poboación.
Bodenaya

645 888 984

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Allison Bixby-Bemus e Alberto Serra

Observacións: Hai almorzo e cea comunitarios.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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