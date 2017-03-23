Bide Primitiboa Aretoak Tineora
Bodeyana, iragandako bidean dago herria.
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Bodenaiako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3700
Bodeyana, iragandako bidean dago herria.
Bodenaia
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Allison Bixby-Bemus eta Alberto Serra
Oharrak: Gosari eta afari komunitarioa dago.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak