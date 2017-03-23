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Bide Primitiboa Aretoak Tineora

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Bodenaiako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
370
0
Albergue de peregrinos de bodenaya

Bodeyana, iragandako bidean dago herria.
Bodenaia

645 888 984

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Allison Bixby-Bemus eta Alberto Serra

Oharrak: Gosari eta afari komunitarioa dago.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Aretoak Tineora Etapa 3

Aretoak Tineora

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Bodenaiako erromesen aterpetxea

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