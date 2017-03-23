Camí Primitiu Etapa de Salas a Tineo
Bodeyana, està en el camí passada la població.
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de pelegrins de Bodenaya
Disponible sense connexió
3700
Bodeyana, està en el camí passada la població.
Bodenaya
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Allison Bixby-Bemus i Alberto Serra
Observacions: Hi ha desdejuni i sopar comunitaris.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots