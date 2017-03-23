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Camí Primitiu Etapa de Salas a Tineo

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Alberg de pelegrins de Bodenaya

Disponible sense connexió
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Albergue de peregrinos de bodenaya

Bodeyana, està en el camí passada la població.
Bodenaya

645 888 984

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Allison Bixby-Bemus i Alberto Serra

Observacions: Hi ha desdejuni i sopar comunitaris.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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