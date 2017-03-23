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Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo

Albergue de peregrinos de Bodenaya

Disponible sin conexión
370
195
Albergue de peregrinos de bodenaya

Lugar Bodenaya 27, en el Camino Primitivo
Bodenaya

645 888 984

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Allison y Alberto

Observaciones: Hay desayuno y cena comunitarios.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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