Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de peregrinos de Bandeira

Dispoñible sen conexión
14
0
Albergue de peregrinos de bandeira

Rúa Lourdás
Bandeira (Concello de Silleda)

Carece de teléfono de información ao peregrino

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa da Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa da Laxe a Outeiro

km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías