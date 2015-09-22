Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro
Rúa Lourdás
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Albergue de peregrinos de Bandeira
Dispoñible sen conexión
140
Rúa Lourdás
Bandeira (Concello de Silleda)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa da Laxe a Outeiro
km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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