Camí Sanabrés Etapa de Laxe a Outeiro
Carrer Lourdás
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Alberg de pelegrins de Bandeira
Disponible sense connexió
140
Carrer Lourdás
Bandeira (Concello de Silleda)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa de Laxe a Outeiro
km 33,3
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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