Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro
Calle Lourdás
Albergue de peregrinos de Bandeira
Disponible sin conexión
2117
Calle Lourdás
Bandeira (Concello de Silleda)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa de A Laxe a Outeiro
km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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