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Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro

Albergue de peregrinos de Bandeira

Disponible sin conexión
21
17
Albergue de peregrinos de bandeira

Calle Lourdás
Bandeira (Concello de Silleda)

Carece de teléfono de información al peregrino

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de A Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de A Laxe a Outeiro

km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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