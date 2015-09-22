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Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa

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Bandeirako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
14
0
Albergue de peregrinos de bandeira

Lourdás kalea
Bandeira (Concello de Silleda)

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
A Laxe a Outeiroko etapa Etapa 12

A Laxe a Outeiroko etapa

km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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