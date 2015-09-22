Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa
Lourdás kalea
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Bandeirako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
140
Lourdás kalea
Bandeira (Concello de Silleda)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 12
A Laxe a Outeiroko etapa
km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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