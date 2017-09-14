Camiño Primitivo Etapa de San Romao dá Retorta a Melide
Parroquia de Merlán (As Seixas)
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Albergue de peregrinos das Seixas
Dispoñible sen conexión
840
Parroquia de Merlán (As Seixas)
As Seixas-Merlán
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Mari Fé
Observacións: O albergue atópase na parroquia de Merlán, uns 16 km despois de San Román dá Retorta en dirección a Melide. Hai un ultramarinos mal sinalizado 1,5 km antes.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide
km 27,7
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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