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Camiño Primitivo Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

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Albergue de peregrinos das Seixas

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Albergue das seixas

Parroquia de Merlán (As Seixas)
As Seixas-Merlán

Carece de teléfono de información ao peregrino

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Mari Fé

Observacións: O albergue atópase na parroquia de Merlán, uns 16 km despois de San Román dá Retorta en dirección a Melide. Hai un ultramarinos mal sinalizado 1,5 km antes.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

km 27,7
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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