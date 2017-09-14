Albergue de peregrinos de As Seixas

Parroquia de Merlán (As Seixas)

As Seixas-Merlán Carece de teléfono de información al peregrino

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Mari Fé

Observaciones: El albergue se encuentra en la parroquia de Merlán, unos 16 km después de San Román da Retorta en dirección a Melide. Hay un ultramarinos mal señalizado 1,5 km antes.