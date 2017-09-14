Camino Primitivo Etapa de San Romao da Retorta a Melide
Parroquia de Merlán (As Seixas)
Albergue de peregrinos de As Seixas
Disponible sin conexión
9494
Parroquia de Merlán (As Seixas)
As Seixas-Merlán
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Mari Fé
Observaciones: El albergue se encuentra en la parroquia de Merlán, unos 16 km después de San Román da Retorta en dirección a Melide. Hay un ultramarinos mal señalizado 1,5 km antes.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao da Retorta a Melide
km 27,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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