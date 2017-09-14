Camí Primitiu Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
Parròquia de Merlán (As Seixas)
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Alberg de pelegrins d'As Seixas
Disponible sense connexió
830
Parròquia de Merlán (As Seixas)
As Seixas-Merlán
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Fé
Observacions: L'alberg es troba en la parròquia de Merlán, uns 16 km després de Sant Román dóna Retorta en direcció a Melide. Hi ha un ultramarins mal senyalitzat 1,5 km abans.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
km 27,7
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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