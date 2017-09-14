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Camí Primitiu Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

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Alberg de pelegrins d'As Seixas

Disponible sense connexió
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Albergue das seixas

Parròquia de Merlán (As Seixas)
As Seixas-Merlán

Manca de telèfon d'informació al pelegrí

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Fé

Observacions: L'alberg es troba en la parròquia de Merlán, uns 16 km després de Sant Román dóna Retorta en direcció a Melide. Hi ha un ultramarins mal senyalitzat 1,5 km abans.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

km 27,7
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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