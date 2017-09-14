Bide Primitiboa San Romao da Retortatik Meliderako etapa
Merlán parrokia (As Seixas)
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As Seixasko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
830
Merlán parrokia (As Seixas)
As Seixas-Merlán
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Fe
Oharrak: Aterpetxea Merlán parrokian dago, San Roman da Retortatik 16 bat kilometrora, Meliderantz. Janari-denda bat dago, gaizki seinaleztatua, 1,5 km lehenago.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 11
San Romao da Retortatik Meliderako etapa
km 27,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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