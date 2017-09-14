Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Primitiboa San Romao da Retortatik Meliderako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

As Seixasko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
83
0
Albergue das seixas

Merlán parrokia (As Seixas)
As Seixas-Merlán

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Fe

Oharrak: Aterpetxea Merlán parrokian dago, San Roman da Retortatik 16 bat kilometrora, Meliderantz. Janari-denda bat dago, gaizki seinaleztatua, 1,5 km lehenago.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
San Romao da Retortatik Meliderako etapa Etapa 11

San Romao da Retortatik Meliderako etapa

km 27,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek As Seixasko erromesen aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!