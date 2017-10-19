Camiño Sanabrés Etapa de Cea á Laxe
A Laxe, 21
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Albergue de peregrinos da Laxe
Dispoñible sen conexión
1110
A Laxe, 21
A Laxe. Parroquia de Bendoiro. Concello de Lalín (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia e Concello
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Lalín Xunta de Galicia e Concello
Persoa encargada de atender o albergue: de Lalín Vitoria
Observacións: 4 salas baleiras pero hai que respectar o número de 28 persoas máximo. Tamén se utiliza como Centro Social. Dispón de oratorio, sala de descanso e lectura
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 11
Etapa de Cea á Laxe
km 37,3
Tempo 09H 30’
Dificultade media
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