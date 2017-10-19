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Camiño Sanabrés Etapa de Cea á Laxe

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Albergue de peregrinos da Laxe

Dispoñible sen conexión
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Albergue de a laxe

A Laxe, 21
A Laxe. Parroquia de Bendoiro. Concello de Lalín (Pontevedra)

Carece de teléfono de información ao peregrino. Concello de Lalín: 986 78 70 60

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia e Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Lalín Xunta de Galicia e Concello

Persoa encargada de atender o albergue: de Lalín Vitoria

Observacións: 4 salas baleiras pero hai que respectar o número de 28 persoas máximo. Tamén se utiliza como Centro Social. Dispón de oratorio, sala de descanso e lectura

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Cea á Laxe Etapa 11

Etapa de Cea á Laxe

km 37,3
Tempo 09H 30’
Dificultade media
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