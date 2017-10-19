Camí Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe
A Laxe, 21
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Alberg de pelegrins de Laxe
Disponible sense connexió
1110
A Laxe, 21
A Laxe. Parròquia de Bendoiro. Concello de Lalín (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia i Concello de Lalín
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia i Concello de Lalín
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Victoria
Observacions: 4 sales buides però cal respectar el nombre de 28 persones màxim. També s'utilitza com a Centre Social. Disposa d'oratorio, sala de descans i lectura
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 11
Etapa de Cea a A Laxe
km 37,3
Temps 09H 30’
Dificultat mitjana
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