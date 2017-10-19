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Camí Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe

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Alberg de pelegrins de Laxe

Disponible sense connexió
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Albergue de a laxe

A Laxe, 21
A Laxe. Parròquia de Bendoiro. Concello de Lalín (Pontevedra)

Manca de telèfon d'informació al pelegrí. Concello de Lalín: 986 78 70 60

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Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia i Concello de Lalín

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia i Concello de Lalín

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Victoria

Observacions: 4 sales buides però cal respectar el nombre de 28 persones màxim. També s'utilitza com a Centre Social. Disposa d'oratorio, sala de descans i lectura

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Cea a A Laxe Etapa 11

Etapa de Cea a A Laxe

km 37,3
Temps 09H 30’
Dificultat mitjana
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