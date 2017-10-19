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Camino Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe

Albergue de peregrinos de A Laxe

Disponible sin conexión
133
81
Albergue de a laxe

A Laxe, 21
A Laxe. Parroquia de Bendoiro. Concello de Lalín (Pontevedra)

Carece de teléfono de información al peregrino. Concello de Lalín: 986 78 70 60

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia y Concello de Lalín

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia y Concello de Lalín

Persona encargada de atender el albergue: Victoria

Observaciones: 4 salas vacías pero hay que respetar el número de 28 personas máximo. También se utiliza como Centro Social. Dispone de oratorio, sala de descanso y lectura

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Cea a A Laxe Etapa 11

Etapa de Cea a A Laxe

km 37,3
Tiempo 09H 30’
Dificultad Media
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