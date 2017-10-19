Camino Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe
A Laxe, 21
Albergue de peregrinos de A Laxe
Disponible sin conexión
13381
A Laxe, 21
A Laxe. Parroquia de Bendoiro. Concello de Lalín (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia y Concello de Lalín
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia y Concello de Lalín
Persona encargada de atender el albergue: Victoria
Observaciones: 4 salas vacías pero hay que respetar el número de 28 personas máximo. También se utiliza como Centro Social. Dispone de oratorio, sala de descanso y lectura
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 11
Etapa de Cea a A Laxe
km 37,3
Tiempo 09H 30’
Dificultad Media
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