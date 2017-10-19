Sanabriako Bidea Eako etapa A Laxera
Laxe, 21
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Erromesen aterpetxea A Laxe
Konexiorik gabe erabilgarri
1110
Laxe, 21
Laxe. Bedoiro parrokia. Lalín (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta eta Lalingo Concello
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta eta Lalingo Concello
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Garaipena
Oharrak: Hutsik dauden 4 areto, baina gehienez 28 pertsona errespetatu behar dira. Gizarte zentro gisa ere erabiltzen da. Oratorioa, atseden hartzeko gela eta irakurketa ditu
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak