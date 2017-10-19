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Sanabriako Bidea Eako etapa A Laxera

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Erromesen aterpetxea A Laxe

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de a laxe

Laxe, 21
Laxe. Bedoiro parrokia. Lalín (Pontevedra)

Ez du informaziorik erromesarentzat. Lalinen zeloa: 986787060

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta eta Lalingo Concello

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta eta Lalingo Concello

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Garaipena

Oharrak: Hutsik dauden 4 areto, baina gehienez 28 pertsona errespetatu behar dira. Gizarte zentro gisa ere erabiltzen da. Oratorioa, atseden hartzeko gela eta irakurketa ditu

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Eako etapa A Laxera Etapa 11

Eako etapa A Laxera

km 37,3
Denbora 09H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromesen aterpetxea A Laxe

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