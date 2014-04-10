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Camiño Sanabrés Etapa de Lubián á Gudiña

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Albergue de peregrinos da Gudiña

Dispoñible sen conexión
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Albergue de a gudinya

Rúa Toural, s/n
A Gudiña (Ourense)

Protección Civil: 696 82 07 22. Concello: 988 59 40 06

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Xordi e Esther (Voluntarios de Protección Civil)

Observacións: O albergue é una rehabilitación dun antigo edificio municipal.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Lubián á Gudiña Etapa 6

Etapa de Lubián á Gudiña

km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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