Camiño Sanabrés Etapa de Lubián á Gudiña
Rúa Toural, s/n
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de peregrinos da Gudiña
Dispoñible sen conexión
1470
Rúa Toural, s/n
A Gudiña (Ourense)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Xordi e Esther (Voluntarios de Protección Civil)
Observacións: O albergue é una rehabilitación dun antigo edificio municipal.
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 6
Etapa de Lubián á Gudiña
km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo