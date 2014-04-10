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Camí Sanabrés Etapa de Lubián a A Gudiña

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Alberg de pelegrins de Gudiña

Disponible sense connexió
147
0
Albergue de a gudinya

Carrer Toural, s/n
A Gudiña (Orense)

Protecció Civil: 696 82 07 22. Ajuntament: 988 59 40 06

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Xordi i Esther (Voluntaris de Protecció Civil)

Observacions: L'alberg és una rehabilitació d'un antic edifici municipal.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Lubián a A Gudiña Etapa 6

Etapa de Lubián a A Gudiña

km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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