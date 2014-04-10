Camí Sanabrés Etapa de Lubián a A Gudiña
Carrer Toural, s/n
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Alberg de pelegrins de Gudiña
Disponible sense connexió
1470
Carrer Toural, s/n
A Gudiña (Orense)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Xordi i Esther (Voluntaris de Protecció Civil)
Observacions: L'alberg és una rehabilitació d'un antic edifici municipal.
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 6
Etapa de Lubián a A Gudiña
km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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