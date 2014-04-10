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Camino Sanabrés Etapa de Lubián a A Gudiña

Albergue de peregrinos de A Gudiña

Disponible sin conexión
175
60
Albergue de a gudinya

Calle Toural, s/n
A Gudiña (Ourense)

Protección Civil: 696 82 07 22. Ayuntamiento: 988 59 40 06

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Xordi y Esther (Voluntarios de Protección Civil)

Observaciones: El albergue es una rehabilitación de un antiguo edificio municipal.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Lubián a A Gudiña Etapa 6

Etapa de Lubián a A Gudiña

km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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