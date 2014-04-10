Camino Sanabrés Etapa de Lubián a A Gudiña
Calle Toural, s/n
Albergue de peregrinos de A Gudiña
Disponible sin conexión
17560
Calle Toural, s/n
A Gudiña (Ourense)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Xordi y Esther (Voluntarios de Protección Civil)
Observaciones: El albergue es una rehabilitación de un antiguo edificio municipal.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 6
Etapa de Lubián a A Gudiña
km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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