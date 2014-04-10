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Sanabriako Bidea Lubianetik Gudiñara

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Ako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
147
0
Albergue de a gudinya

Toural kalea, zk.g.
Gudiñara (Ourense)

Babes zibila: 696 82 07 22. Udala: 988 59 40 06

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Xordi eta Esther (Babes Zibileko boluntarioak)

Oharrak: Udal eraikin zahar bat zaharberritzea da aterpetxea.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Lubianetik Gudiñara Etapa 6

Lubianetik Gudiñara

km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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