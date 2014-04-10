Sanabriako Bidea Lubianetik Gudiñara
Toural kalea, zk.g.
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Ako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1470
Toural kalea, zk.g.
Gudiñara (Ourense)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Xordi eta Esther (Babes Zibileko boluntarioak)
Oharrak: Udal eraikin zahar bat zaharberritzea da aterpetxea.
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