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Albergue de peregrinos Barro Colorao
Antiga Estrada CV-186 ( agora DSA-280 ) Valdelacasa a Béjar por Navalmoral, Km. 14,00. A 3,5 Km do centro de Béjar
Béjar
Propiedade do albergue: CTR Barro Colorao S.L.
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: CTR Barro Colorao S.L.
Persoa encargada de atender o albergue: Enrique Romeu
Observacións: Por Béjar non pasa directamente a Vía da Prata e hai que desviarse despois de Calzada de Béjar pola estrada SA-220. En total son preto de 3,5 quilómetros extra. Se se chama os propietarios van recoller aos peregrinos ata o cruzamento coa Vía da Prata e devólvenlles ao mesmo punto ao día seguinte. Ten un custo adicional de 3 euros por persoa.
Vía da prata
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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