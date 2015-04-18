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Via da Prata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Albergue de peregrinos Barro Colorao

Dispoñible sen conexión
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04 albergue barro colorao

Antiga Estrada CV-186 ( agora DSA-280 ) Valdelacasa a Béjar por Navalmoral, Km. 14,00. A 3,5 Km do centro de Béjar
Béjar

923 41 17 20. Móbil 626 547 279

[email protected]

Propiedade do albergue: CTR Barro Colorao S.L.

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: CTR Barro Colorao S.L.

Persoa encargada de atender o albergue: Enrique Romeu

Observacións: Por Béjar non pasa directamente a Vía da Prata e hai que desviarse despois de Calzada de Béjar pola estrada SA-220. En total son preto de 3,5 quilómetros extra. Se se chama os propietarios van recoller aos peregrinos ata o cruzamento coa Vía da Prata e devólvenlles ao mesmo punto ao día seguinte. Ten un custo adicional de 3 euros por persoa.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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