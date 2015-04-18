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Alberg de pelegrins Fang Colorao
Antiga Carretera CV-186 ( ara DSA-280 ) Valdelacasa a Béjar per Navalmoral, Km. 14,00. A 3,5 Km del centre de Béjar
Béjar
Propietat de l'alberg: CTR Fang Colorao S.L.
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: CTR Escombro Colorao S.L.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Enrique Romero
Observacions: Per Béjar no passa directament la Via de la Plata i cal desviar-se després de Calçada de Béjar per la carretera SA-220. En total són prop de 3,5 quilòmetres extra. Si es diu els propietaris van a recollir als pelegrins fins a l'encreuament amb la Via de la Plata i els retornen al mateix punt l'endemà. Té un cost addicional de 3 euros per persona.
Via de la plata
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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