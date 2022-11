Alberg de pelegrins Fang Colorao

Antiga Carretera CV-186 ( ara DSA-280 ) Valdelacasa a Béjar per Navalmoral, Km. 14,00. A 3,5 Km del centre de Béjar

Béjar 923 41 17 20. Mòbil 626 547 279

Propietat de l'alberg: CTR Fang Colorao S.L.

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: CTR Escombro Colorao S.L.

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Enrique Romero

Observacions: Per Béjar no passa directament la Via de la Plata i cal desviar-se després de Calçada de Béjar per la carretera SA-220. En total són prop de 3,5 quilòmetres extra. Si es diu els propietaris van a recollir als pelegrins fins a l'encreuament amb la Via de la Plata i els retornen al mateix punt l'endemà. Té un cost addicional de 3 euros per persona.