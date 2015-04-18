Albergue de peregrinos Barro Colorao
Antigua Carretera CV-186 ( ahora DSA-280 ) Valdelacasa a Béjar por Navalmoral, Km. 14,00. A 3,5 Km del centro de Béjar
Béjar
Propiedad del albergue: CTR Barro Colorao S.L.
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: CTR Barro Colorao S.L.
Persona encargada de atender el albergue: Enrique Romero
Observaciones: Por Béjar no pasa directamente la Vía de la Plata y hay que desviarse después de Calzada de Béjar por la carretera SA-220. En total son cerca de 3,5 kilómetros extra. Si se llama los propietarios van a recoger a los peregrinos hasta el cruce con la Vía de la Plata y les devuelven al mismo punto al día siguiente. Tiene un coste adicional de 3 euros por persona.
Vía de la plata
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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