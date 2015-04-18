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Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

Albergue de peregrinos Barro Colorao

Disponible sin conexión
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04 albergue barro colorao

Antigua Carretera CV-186 ( ahora DSA-280 ) Valdelacasa a Béjar por Navalmoral, Km. 14,00. A 3,5 Km del centro de Béjar
Béjar

923 41 17 20. Móvil 626 547 279

[email protected]

Propiedad del albergue: CTR Barro Colorao S.L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: CTR Barro Colorao S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Enrique Romero

Observaciones: Por Béjar no pasa directamente la Vía de la Plata y hay que desviarse después de Calzada de Béjar por la carretera SA-220. En total son cerca de 3,5 kilómetros extra. Si se llama los propietarios van a recoger a los peregrinos hasta el cruce con la Vía de la Plata y les devuelven al mismo punto al día siguiente. Tiene un coste adicional de 3 euros por persona.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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