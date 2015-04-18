Albergue de peregrinos Barro Colorao

Antigua Carretera CV-186 ( ahora DSA-280 ) Valdelacasa a Béjar por Navalmoral, Km. 14,00. A 3,5 Km del centro de Béjar

Béjar 923 41 17 20. Móvil 626 547 279 [email protected]

Propiedad del albergue: CTR Barro Colorao S.L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: CTR Barro Colorao S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Enrique Romero

Observaciones: Por Béjar no pasa directamente la Vía de la Plata y hay que desviarse después de Calzada de Béjar por la carretera SA-220. En total son cerca de 3,5 kilómetros extra. Si se llama los propietarios van a recoger a los peregrinos hasta el cruce con la Vía de la Plata y les devuelven al mismo punto al día siguiente. Tiene un coste adicional de 3 euros por persona.