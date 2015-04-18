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Zilarraren Bidea Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

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Erromesen aterpetxea Buztina Kolore

Konexiorik gabe erabilgarri
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04 albergue barro colorao

Antzinako CV-186 errepidea (orain DSA-280) Valdeacasatik Béjaraino, Km. 14,00. Béjarren erdigunetik 3,5 km-ra
Béjar

92341 1720. Mugikorra 626547279

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: CTR Color Colorao S.L.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: CTR Color Colorao S.L.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Enrique Romero

Oharrak: Béjar-ek ez du zuzenean Zilarraren Bidea pasatzen, eta desbideratu egin behar da, SA-220 errepidetik, Béjaretik. Guztira 3,5 kilometro inguru dira. Jabeak deitzen badu, Zilarraren Bidearekin gurutzatu arte jasoko ditu erromesak, eta hurrengo egunean puntu berera itzuliko dizkie. 3 euroko kostu gehigarria du pertsonako.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen Etapa 16

Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

km 32,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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