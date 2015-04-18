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Erromesen aterpetxea Buztina Kolore
Antzinako CV-186 errepidea (orain DSA-280) Valdeacasatik Béjaraino, Km. 14,00. Béjarren erdigunetik 3,5 km-ra
Béjar
Aterpetxearen jabegoa: CTR Color Colorao S.L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: CTR Color Colorao S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Enrique Romero
Oharrak: Béjar-ek ez du zuzenean Zilarraren Bidea pasatzen, eta desbideratu egin behar da, SA-220 errepidetik, Béjaretik. Guztira 3,5 kilometro inguru dira. Jabeak deitzen badu, Zilarraren Bidearekin gurutzatu arte jasoko ditu erromesak, eta hurrengo egunean puntu berera itzuliko dizkie. 3 euroko kostu gehigarria du pertsonako.
Zilarraren bidea
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak