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Camiño Primitivo Etapa de Pola de Allande á Mesa

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Albergue de Peñaseita

Dispoñible sen conexión
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02 albergue de penaseita

Peñaseita, xunto a Casa Viñas
Peñaseita (Concello de Pola de Allande)

663 324 783 (hospitalero), 985 80 71 16 (bar Viñas)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal

Persoa encargada de atender o albergue: Luís Manuel Fernández

Observacións: Admítense mascotas.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande á Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande á Mesa

km 22,8
Tempo 06H 00’
Dificultade alta
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