Camiño Primitivo Etapa de Pola de Allande á Mesa
Peñaseita, xunto a Casa Viñas
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Albergue de Peñaseita
Dispoñible sen conexión
50
Peñaseita, xunto a Casa Viñas
Peñaseita (Concello de Pola de Allande)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Luís Manuel Fernández
Observacións: Admítense mascotas.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola de Allande á Mesa
km 22,8
Tempo 06H 00’
Dificultade alta
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