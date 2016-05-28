Camino Primitivo Etapa de Pola de Allande a La Mesa
Peñaseita, junto a Casa Viñas
Albergue de Peñaseita
Disponible sin conexión
1424
Peñaseita, junto a Casa Viñas
Peñaseita (Concejo de Pola de Allande)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal
Persona encargada de atender el albergue: Luis Manuel Fernández
Observaciones: Se admiten mascotas.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola de Allande a La Mesa
km 22,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Alta
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos