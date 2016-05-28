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Camino Primitivo Etapa de Pola de Allande a La Mesa

Albergue de Peñaseita

Disponible sin conexión
14
24
02 albergue de penaseita

Peñaseita, junto a Casa Viñas
Peñaseita (Concejo de Pola de Allande)

663 324 783 (hospitalero), 985 80 71 16 (bar Viñas)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Luis Manuel Fernández

Observaciones: Se admiten mascotas.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande a La Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande a La Mesa

km 22,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Alta
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