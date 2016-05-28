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Bide Primitiboa Pola de Allande-La Mesa etapa

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Peñaseitako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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02 albergue de penaseita

Peñasita, Casa Viñas etxearen ondoan
Peñasita (Polako Polako Kontzejua)

663 324 783 (eritegia), 985 80 71 16 (Viñas taberna)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis Manuel Fernández

Oharrak: Maskotak onartzen dira.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Pola de Allande-La Mesa etapa Etapa 5

Pola de Allande-La Mesa etapa

km 22,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna HANDIA
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