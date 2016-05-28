Bide Primitiboa Pola de Allande-La Mesa etapa
Peñasita, Casa Viñas etxearen ondoan
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Peñaseitako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
50
Peñasita, Casa Viñas etxearen ondoan
Peñasita (Polako Polako Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis Manuel Fernández
Oharrak: Maskotak onartzen dira.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 5
Pola de Allande-La Mesa etapa
km 22,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna HANDIA
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