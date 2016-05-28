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Camí Primitiu Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

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Alberg de Peñaseita

Disponible sense connexió
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02 albergue de penaseita

Peñaseita, al costat de Casa Viñas
Peñaseita (Concejo de Pola d'Allande)

663 324 783 (hospitalero), 985 80 71 16 (bar Viñas)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Luis Manuel Fernández

Observacions: S'admeten mascotes.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa Etapa 5

Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

km 22,8
Temps 06H 00’
Dificultat alta
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