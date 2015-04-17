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Camiño Sanabrés Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

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Albergue de Lubián

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Albergue de lubian

C/ San Sebastián, s/n
Lubián (Zamora)

980 62 40 03, 980 62 41 00

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Lubián

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Lubián

Persoa encargada de atender o albergue: Hai dez persoas que se relevan o posto cada quince días.

Observacións: PECHADO TEMPORALMENTEEra o antigo forno do pobo e restaurouse por completo. Na primavera de 2015, ademais da desinsectación levada a cabo por Sanigest e a retirada de mantas e colchóns, aplicouse vapor a todos os enchufes, lámpadas, interruptores, literas, rodapiés, persianas, etc.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián Etapa 5

Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

km 28,5
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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