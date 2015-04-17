Albergue de Lubián

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lubián

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lubián

Persona encargada de atender el albergue: Hay diez personas que se relevan el puesto cada quince días.

Observaciones: Era el antiguo horno del pueblo y se restauró por completo. En primavera de 2015, además de la desinsectación llevada a cabo por Sanigest y la retirada de mantas y colchones, se aplicó vapor a todos los enchufes, lámparas, interruptores, literas, rodapiés, persianas, etc.