Camino Sanabrés Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián
C/ San Sebastián, s/n
Albergue de Lubián
Disponible sin conexión
17266
C/ San Sebastián, s/n
Lubián (Zamora)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lubián
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lubián
Persona encargada de atender el albergue: Hay diez personas que se relevan el puesto cada quince días.
Observaciones: Era el antiguo horno del pueblo y se restauró por completo. En primavera de 2015, además de la desinsectación llevada a cabo por Sanigest y la retirada de mantas y colchones, se aplicó vapor a todos los enchufes, lámparas, interruptores, literas, rodapiés, persianas, etc.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 5
Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián
km 28,5
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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