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Camino Sanabrés Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

Albergue de Lubián

Disponible sin conexión
172
66
Albergue de lubian

C/ San Sebastián, s/n
Lubián (Zamora)

980 62 40 03, 980 62 41 00

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lubián

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lubián

Persona encargada de atender el albergue: Hay diez personas que se relevan el puesto cada quince días.

Observaciones: Era el antiguo horno del pueblo y se restauró por completo. En primavera de 2015, además de la desinsectación llevada a cabo por Sanigest y la retirada de mantas y colchones, se aplicó vapor a todos los enchufes, lámparas, interruptores, literas, rodapiés, persianas, etc.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián Etapa 5

Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

km 28,5
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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