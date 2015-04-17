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Alberg de Lubián
C/ Sant Sebastià, s/n
Lubián (Zamora)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Lubián
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Lubián
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hi ha deu persones que es relleven el lloc cada quinze dies.
Observacions: TANCAT TEMPORALMENTEra l'antic forn del poble i es va restaurar per complet. A la primavera de 2015, a més de la desinsectació duta a terme per Sanigest i la retirada de mantes i matalassos, es va aplicar vapor a tots els endolls, llums, interruptors, lliteres, rodapiés, persianes, etc.
Camí Sanabrés
Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián
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