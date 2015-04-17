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Camí Sanabrés Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián

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Alberg de Lubián

Disponible sense connexió
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Albergue de lubian

C/ Sant Sebastià, s/n
Lubián (Zamora)

980 62 40 03, 980 62 41 00

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Lubián

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Lubián

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hi ha deu persones que es relleven el lloc cada quinze dies.

Observacions: TANCAT TEMPORALMENTEra l'antic forn del poble i es va restaurar per complet. A la primavera de 2015, a més de la desinsectació duta a terme per Sanigest i la retirada de mantes i matalassos, es va aplicar vapor a tots els endolls, llums, interruptors, lliteres, rodapiés, persianes, etc.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián Etapa 5

Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián

km 28,5
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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