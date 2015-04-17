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Lubiango aterpetxea
Donostia kalea, z/g
Lubian (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Lubiango Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lubiango Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hamarrek hamabost egunean behin aldatzen dute lanpostua.
Oharrak: Herriko labe zaharra zen eta erabat berritu zen. 2015eko udaberrian, Sanigestek desintsektatu eta mantak eta koltxoiak kentzeaz gain, lurruna aplikatu zitzaien entxufe, lanpara, etengailu, litera, errodapi, pertsiana eta abarrei.
Sanabresko bidea
Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak