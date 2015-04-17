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Sanabriako Bidea Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa

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Lubiango aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de lubian

Donostia kalea, z/g
Lubian (Zamora)

980 62 40 03, 980 62 41 00

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Lubiango Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lubiango Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hamarrek hamabost egunean behin aldatzen dute lanpostua.

Oharrak: Herriko labe zaharra zen eta erabat berritu zen. 2015eko udaberrian, Sanigestek desintsektatu eta mantak eta koltxoiak kentzeaz gain, lurruna aplikatu zitzaien entxufe, lanpara, etengailu, litera, errodapi, pertsiana eta abarrei.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa Etapa 5

Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa

km 28,5
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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