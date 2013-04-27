Camiño Primitivo Etapa da Fonsagrada (Padrón) a Ou Cádavo Baleira
C/ Campo da Feira, s/n
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Albergue de Cádavo Baleira
Dispoñible sen conexión
1890
C/ Campo da Feira, s/n
Cádavo Baleira
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Dores Valiño
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 8
Etapa da Fonsagrada (Padrón) a Ou Cádavo Baleira
km 23,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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